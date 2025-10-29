الإعصار ميليسا يتحول إلى كوبا بعد أن ضرب جامايكا (فيديو)

وصل الإعصار ميليسا إلى شرقى كوبا بالقرب من مدينة شيفيريكو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما ضرب جامايكا، وهو أحد أقوى الأعاصير في المحيط الأطلسي على الإطلاق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وجرى إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص ونقلهم إلى أماكن إيواء في كوبا. وصدر تحذير من الإعصار في عدة مقاطعات، من بينها جرانما، وسانتياجو دي كوبا، وغوانتانامو.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لإعصار ميليسا 193 كيلومترا في الساعة، وكانت تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وكان مركز الإعصار على بعد 32 كيلومترا شرق شيفيريكو، ونحو 97 كيلومترا من جنوب غرب غوانتانامو في كوبا.

رسالة من الرئيس الكوبي

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في رسالة نشرت في صحيفة جرانما الحكومية “من المفترض أن نشعر بالفعل بتأثيره الرئيسي (الإعصار) بعد ظهر اليوم والمساء”، داعيا المواطنين إلى الاستجابة لأوامر الإخلاء.

وأوضح قائلا “سيكون هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. نحن نعلم أن هذا الإعصار سيسبب أضرارا كبيرة”.

وقالت السلطات الكوبية إنها أجلت حوالي نصف مليون شخص. وفي جزر البهاما، وهي التالية في مسار ميليسا، أمرت الحكومة بالمزيد من عمليات الإجلاء للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجنوبية.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

خسائر في جامايكا

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع 3 وفيات على الأقل في جاميكا، التي تقع جنوب غرب غوانتانامو في كوبا.

ويُعد ميليسا أعنف إعصار يضرب جامايكا منذ بدء عمليات الرصد والتتبّع المناخي في البلاد، وتفوق قوته إعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز قبل 20 عاما.

وتسبب إعصار ميليسا في رياح قوية وأمطار غزيرة في جامايكا أدت إلى فيضانات في بعض الأماكن وإلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق عن نحو نصف مليون شخص.