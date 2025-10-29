الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء مقتل أحد جنوده في قطاع غزة، جراء استهداف قوة عسكرية في رفح يوم أمس الثلاثاء.

רס"ר במיל׳ אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 37, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך pic.twitter.com/MfF4bOd4Sp — גלצ (@GLZRadio) October 29, 2025

وأفاد الجيش في بيان أن القتيل، جندي من قوات الاحتياط، يونا إفرايم فيلدباوم (37 عاما) قتل في جنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أمس الثلاثاء، موقعا عشرات القتلى والجرحى، بعدما اتهمت إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية تتمركز خلف الخط الأصفر، وهو خط الانتشار المتفق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

حماس تنفي مسؤوليتها

نفت حماس المزاعم الإسرائيلية، وأكدت في بيان، عدم علاقتها بحادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحركة إن القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق من قطاع غزة يُعَد “انتهاكا صارخا” للاتفاق، ويمثل امتدادا لسلسلة من الخروق التي ارتكبها الاحتلال خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن شهداء وجرحى، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح في مخالفة واضحة لبنود الاتفاق.

وأضاف البيان أن الهجوم الأخير “يعكس إصرار الاحتلال على إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدوء”، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق “تصعيد وحشي ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة”.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف “خروقاته المتكررة”، والالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يهدد بانهيار التفاهمات التي رعتها الأطراف الدولية خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت الحركة في ختام بيانها تمسُّكها بالهدوء واستعدادها لاحترام الاتفاق ما التزم به الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمُّل مسؤولياته إزاء الجرائم الإسرائيلية المستمرة” بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.