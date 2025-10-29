الذهب ينتعش مدعوما بالإقبال على الشراء قبيل قرار المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 3977.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2% مسجلة 3990.60 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا، إن “الدافع وراء هذا التصحيح قصير الأجل في أسعار الذهب هو إعادة ضبط الملاذ الآمن نحو أداة أكثر استجابة، مثل الأسهم العالمية، نتيجة للتفاؤل إزاء التجارة”.

وأضاف أنه “على المدى القصير، يواجه الذهب ضغوطا هبوطية نتيجة لتعديل المراكز من قبل المستثمرين قصيري الأجل، بالإضافة إلى اختراق مستويات فنية مهمة. ومع ذلك، لا تزال الأساسيات تدعم الاتجاه الصعودي للذهب”.

الاتفاق التجاري وأسعار الفائدة

وناقش مسؤولون صينيون وأمريكيون قبل أيام قليلة إطار اتفاق تجاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والذي من شأنه أن يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية الأمريكية الأكثر حدة والقيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في كوريا الجنوبية غدا الخميس، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه اليوم، ويترقب المستثمرون أي تعليق من رئيس البنك جيروم باول حول الخطوات المستقبلية.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

المعادن النفيسة الأخرى

زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 47.73 دولار للأوقية.

ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1587.70 دولارا.

ارتفع البلاديوم 0.95 مسجلا 1405.99 دولار.