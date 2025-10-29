بوتين: طورنا غواصات مسيرة تعمل بالطاقة النووية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا اختبرت مسيرة بحرية بقدرات نووية من طراز “بوسيدون”، وذلك بعد بضعة أيام من اعلانه اجراء تجربة نهائية ناجحة لصاروخ روسي يعمل بالدفع النووي.

وقال بوتين، بينما كان يتناول الشاي في مستشفى بموسكو مع عسكريين روس أصيبوا في حرب أوكرانيا “بالأمس، اجرينا اختبارا اضافيا لنظام آخر واعد: المسيرة البحرية بوسيدون. ليس هناك اي وسيلة لاعتراضها”.

ووصف بوتين التجربة بأنها “نجاح باهر”، مشيرا إلى أن قوة “بوسيدون” فاقت قوة صاروخ سارمات العابر للقارات.

والتفاصيل المنشورة عن بوسيدون قليلة، لكنه بشكل أساسي طوربيد نووي ذاتي التوجيه قادر على إحداث أمواج مشعة في المحيطات لجعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن.

قوات أوكرانية “محاصرة”

وفيما يتعلق بتطورات الحرب في أوكرانيا قال بوتين إن روسيا مستعدة للسماح للصحفيين بالوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك وبوكروفسك.

وأضاف أنه “على القيادة السياسية في أوكرانيا اتخاذ قرارات بشأن مصير مواطنيها المحاصرين”.

اختبار ناجح لصاروخ “بوريفيستنيك”

وأعلن بوتين نهاية الأسبوع الماضي الاختبار النهائي الناجح لصاروخ كروز جديد يعمل بالدفع النووي يحمل اسم “بوريفيستنيك”.

كان بوتين قد أعلن تطوير هذا الصاروخ عام 2018، أي قبل الحرب في أوكرانيا بأربع سنوات، ثم أكد الأحد نجاح اختباره النهائي.

وعلى عكس الصواريخ التقليدية التي تعمل بالوقود الكيميائي، يستخدم “بوريفيستنيك”، وتعني “طائر العاصفة” بالروسية، مفاعلا نوويا صغيرا لتوليد الدفع.

وأوضح الخبير في معهد الدراسات الإستراتيجية والدفاعية في فرنسا أموري دوفاي لوكالة الأنباء الفرنسية أن المفاعل يُسخّن الهواء المحيط ويطرده بسرعة عالية لتوليد قوة الدفع.

وأضاف أن ذلك “يُطيل زمن الطيران والمدى بشكل كبير، كما لو أن لديك محرك سيارة يستهلك وقودا أقل بكثير لكل 100 كيلومتر”.

وحلّق الصاروخ خلال آخر اختبار في 21 تشرين الأول/أكتوبر لمدة 15 ساعة قاطعا 14 ألف كيلومتر، ما يعني أنه قادر نظريا على بلوغ الأراضي الأمريكية.