ترامب يهدد حماس ويعلن موقفه من الغارات الإسرائيلية ووقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “لإٍسرائيل الحق في الانتقام”، وذلك في أول تعقيب على الغارات الإسرائيلية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء.

وعلى متن الطائرة الرئاسية قال ترامب لوكالة رويترز إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية في غزة، التي أوقعت 42 شهيدا على الأقل.

وأضاف ترامب، مهددًا حركة حماس: “إن لم تلتزم حماس، سيتم القضاء عليها”، في إشارة إلى مزاعم بشأن هجوم على جنود الاحتلال، نفتها حركة حماس، مؤكدة أن الاحتلال يختلق الأكاذيب، ودعت الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم.

وتابع ترامب للصحفيين “لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد”.

وواصل ترامب تصريحاته موضحا: “إذا اضطُررنا سنقضي على حماس بسهولة ونفضّل ألا نفعل ذلك”. داعيا حماس إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار: “يجب أن تتصرف حماس بشكل جيد بموجب الاتفاق الذي أبرمناه معهم”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن “حماس جزء صغير ضمن اتفاق للشرق الأوسط”.

42 شهيدا وعشرات الجرحى

استشهد 42 شخصا وأصيب العشرات من المواطنين في غزة، مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف الشهر الجاري في شرم الشيخ.

وأتى هذا التصعيد بعدما أمر نتنياهو الجيش بشنّ “غارات قوية” على القطاع، متهمًا حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان مكتب نتنياهو أفاد في بيان بأنه “عقب المشاورات الأمنية، وجّه رئيس الوزراء نتنياهو الجيش بتنفيذ غارات قوية وفورية على قطاع غزة”.

بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع “ثمن باهظ”. وأفاد كاتس في بيان “ستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لهجومها على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة ولانتهاكها الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن”، معتبرا أن “هجوم حماس اليوم على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة يُعد تجاوزا حادا لخط أحمر”.

ونفت حماس في بيان هذا الاتهام. وقالت “تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وكانت الحركة اتهمت في وقت سابق إسرائيل بارتكاب “خروقات” للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

ويسري في القطاع منذ 10 أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بناء على مقترح لترامب. وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليا لقاء الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.