تقرير للكنيست يكشف عن رقم صادم في عدد محاولات انتحار جنود الاحتلال منذ 2024

كشف تقرير صادر عن الكنيست الإسرائيلي، أن 279 جندياً في الجيش الإسرائيلي حاولوا الانتحار في الفترة بين يناير/كانون الأول 2024 ويوليو/تموز 2025، وفقاً لما نقلته صحيفة جيروزالم بوست.

وأوضح التقرير أن كل حالة انتحار قابلتها 7 محاولات أخرى لم تؤدِّ إلى الوفاة. وشمل المسح الجنود خلال فترة خدمتهم الفعلية سواء في الخدمة الإلزامية أو في قوات الاحتياط.

ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتحار

وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتحار بين الجنود منذ عام 2023، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ومن جانبه، أكد عضو الكنيست عوفر كاسيف، أن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، تمكن من إعداد التقرير رغم رفض الجيش ووزارة الدفاع التعاون في تقديم المعلومات ومحاولتهما منع نشرها.