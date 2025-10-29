حماس: أبلغنا الوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل دون أي خروقات (فيديو)

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طاهر النونو، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول دفع فصائل المقاومة في غزة إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف إيجاد ذريعة للعودة إلى الحرب مجددا، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالكامل ببنود الاتفاق.

وأوضح النونو، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن كافة فصائل المقاومة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، ولا تقوم بأي نشاط عسكري في قطاع غزة منذ بدء سريان التهدئة، مشيرا إلى أن حماس تتعامل بمسؤولية عالية للحفاظ على الهدوء طالما التزم الاحتلال بذلك.

التواصل مع الوسطاء

وأشار إلى أن الاتصالات مع الوسطاء لم تتوقف منذ لحظة الإعلان عن الهدنة، موضحا أن الحركة أبلغت الوسطاء اليوم الأربعاء بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ وقف إطلاق النار الكامل دون أي خروقات ميدانية أو استفزازات، مؤكدا في الوقت نفسه أن حماس رفضت بشكل قاطع محاولة الاحتلال فرض وقائع أو معادلات أمنية جديدة في القطاع.

ادعاءات إسرائيلية

وفيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية حول مقتل جندي إسرائيلي على يد المقاومة، قال النونو إن صحة هذه الرواية لا يمكن التأكد منها، مشيرا إلى أن الاحتلال كثيرا ما يستخدم مثل هذه الادعاءات لتبرير اعتداءاته واستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني.

السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى غزة

وطالب المستشار الإعلامي لقيادة حماس بالسماح الفوري لوسائل الإعلام العالمية بالدخول إلى قطاع غزة، كي تشاهد بنفسها ما وصفه بـ”الجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبها الاحتلال خلال عدوانه، مؤكدا أن تغييب الإعلام الدولي يسهم في التستر على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين.

امتناع السلطة الفلسطينية عن المشاركة

وفي الشأن السياسي، كشف النونو أن حركة حماس حاولت إقناع ممثلي السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالمشاركة في اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة، إلا أنهم رفضوا الحضور، مؤكدا أن الحركة تحترم قرارهم رغم أسفها لغيابهم عن هذا المسار الوطني الجامع.

وأشار إلى أن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة شكل خطوة مهمة ومهد الطريق للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حماس ملتزمة بمواصلة الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الداخلي في المرحلة المقبلة.