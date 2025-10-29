رعب في الهند.. طفلة تتعرض لهجوم شرس من كلاب ضالة (فيديو)

سادت حالة من الذعر في حي “نيو شايامبيت” بولاية تيلانجانا الهندية صباح الأحد، إثر هجوم مروع شنته مجموعة من الكلاب الضالة على طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.

كلاب تهاجم طفلة بعمر سبع سنوات في #الهند قبل أن ينقذها أحد السكان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wjOMt5H3uY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2025

وقع الحادث في ساعات الصباح الأولى، حين كانت الطفلة تسير بمفردها في طريق سكني. أظهرت لقطات كاميرات المراقبة وجود ثلاثة كلاب مستلقية على الطريق، قبل أن تنقض فجأة أربعة أخرى على الطفلة، مما أربكها فتعثرت وسقطت على الأرض، لتتجمع حولها بقية الكلاب وتهاجمها.

لحسن الحظ أن أحد المارة انتبه لصراخها، فهرع لمساعدتها وألقى حجرًا لإبعاد الكلاب، ثم ساعد الطفلة المصابة ونقلها فورًا إلى مستشفى قريب.

قال الأطباء إن سريجا أصيبت بجروح متعددة نتيجة العضات، وتخضع حاليًا للمراقبة وتلقي العلاج المضاد لداء الكلب. وأكدت المصادر الطبية أن حالتها مستقرة، لكنها تعاني من صدمة نفسية جراء الهجوم.

وعبرت عائلتها عن قلقها وحثت السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مستشهدة بشكاوى سابقة للإدارة المحلية حول انتشار الكلاب الضالة في الحي.