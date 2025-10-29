“سأترك منصبي غدا”.. ألبانيز تتحدى صحفيا بسبب حماس (شاهد)

ردّت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بقوة على سؤال من أحد الصحفيين حول مزاعم بتلقيها تمويلاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة أن الاتهامات باطلة ولا أساس لها.

وقالت ألبانيز خلال مؤتمر صحفي “أتحداك أن تقدم دليلاً واحداً على أن حماس دفعت أي تكاليف، حتى وجبة غذاء واحدة، وإذا فعلتَ فسأترك منصبي غداً”، مضيفة أن الأمم المتحدة لا يمكنها إثبات أمر لم يحدث أساساً.

وأوضحت أنها كانت ترغب في استخدام تمويل الأمم المتحدة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن إسرائيل منعتها من الدخول، في إشارة إلى القيود المفروضة على تحركات مسؤولي الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية.