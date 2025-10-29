سرايا القدس تكشف عن تسجيل مصور من داخل قواعد عسكرية إسرائيلية (فيديو)

كشفت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عن تسجيل مصور من داخل قواعد عسكرية إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس في تعليق لها على تليغرام، إن تلك المشاهد تم استخرجها من “مسيرات العدو” التي تم التعامل معها في سماء مدن الضفة الغربية، وتم السيطرة عليها وتفريغ ما بها من مشاهد مصورة مهمة.

ويتضمن الفيديو يتضمن صورا للمسيرات الإسرائيلية وبعض الصور من داخل قواعد عسكرية إسرائيلية كانت بداخلها. كما يعرض مشاهد من عملية “حجب الرؤية” التي نفذها مقاتلو سرايا القدس بالضفة الغربية وجزءا مما سمح بنشره من المعلومات التي تم استخرجها من مسيرات الاحتلال.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت عن تنفيذ “عملية حجب الرؤية” منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر استهداف طائرات العدو المسيرة في مدن عدة بالضفة الغربية، مؤكدة أن العمليات ستتواصل حتى “زوال الاحتلال”.

وقال قائد ميداني في الكتائب في تعليق على تليغرام إن قيادة سرايا القدس أصدرت الإيعاز لبدء عملية “حجب الرؤية” التي “استهدفت عيون العدو وطائراته المسيرة في كافة مدن الضفة الغربية”، مضيفا أن المقاومة تعاملت مع الطائرات المسيرة “بالوسائط النارية المناسبة” وأنهم أدخلوا “أسلحة جديدة إلى ميدان المواجهة”.