غارة إسرائيلية تستهدف مخيم الشاطئ غربي غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، دون ورود تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو سقوط ضحايا.

كما أفاد مراسلنا نقلاً عن مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ الساعة الثامنة مساء الثلاثاء وحتى اللحظة بلغت 100 شهيد.

وأوضح المراسل أن مستشفى الشفاء استقبل 27 شهيداً، فيما استقبل مستشفى المعمداني 10 شهداء، ووصل مستشفى العودة 31 شهيداً، بينما استقبل مستشفى الأقصى 12 شهيداً، واستقبل مستشفى ناصر 20 شهيداً.

36 شهـ ـيـدا بينهم 11 طفلا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة من قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LpfhpJLZZo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2025

انتهاك إسرائيلي لبنود الاتفاق

ومساء الثلاثاء، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، أن “مسلحين (لم تحدد هوياتهم) أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة” على جنود إسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما ادعت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الساعات الأخيرة شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حي الجنينة شرق رفح.

ولاحقا، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الجيش بشن “هجمات قوية بشكل فوري على قطاع غزة”.

ونفت “حماس”، في بيان، علاقتها بإطلاق النار في رفح، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وأن القصف الإسرائيلي انتهاك صارخ للاتفاق، و”يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله”.