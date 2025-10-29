فرنسا والاتحاد الأوروبي ينددان “بالفظائع” و”الاستهداف العرقي” للمدنيين في الفاشر

نددت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بهجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما أدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء ماوصفه بـ”وحشية” قوات الدعم السريع في السودان و”الاستهداف العرقي” للمدنيين.

وأعرب ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الأربعاء، عن “قلق باريس الكبير إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع، بما في ذلك إعدامات ميدانية ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، وكذلك في بارا”.

وأضاف أن “فرنسا تحض قوات الدعم السريع على ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية من دون تمييز”، وتدعو “القوات المسلحة السودانية وحلفاءها إلى إبداء تمييز وضبط للنفس في ردها من أجل حماية المدنيين”.

وأكد البيان أن فرنسا ملتزمة بدعم جهود التي تبذلها عدة أطراف، من بينها الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، للتعامل مع الأزمة في السودان، كما إنها “تحض الطرفين المتحاربين على الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

“الاستهداف العرقي للمدنيين”

وفي السياق ذاته، ندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بـ”وحشية” قوات الدعم السريع في السودان و”الاستهداف العرقي” للمدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في غرب السودان.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن “استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية قوات الدعم السريع”.

وأضافت “تقع على عاتق قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يشمل العاملين في المجال الإنساني والصحفيين”، داعية الطرفين المتحاربين إلى “خفض التصعيد فورا”.

The seizure of El Fasher, Darfur’s capital, by the Rapid Support Forces marks a dangerous turning point in Sudan's war. The EU urges all parties to return to negotiations, respect humanitarian law, and ensure safe access for humanitarian aid. My statement with @hadjalahbib… — Kaja Kallas (@kajakallas) October 29, 2025

“جرائم مروعة”

واتهمت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر الأربعاء قوات الدعم السريع بارتكاب جريمة وصفتها بأنها “مروعة”، بعد أن قامت بتصفية جميع المصابين داخل المستشفى السعودي بجامعة الفاشر، على حد وصفها.

وأصدرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في السودان بيانا أمس الثلاثاء نددت فيه بممارسات قوات الدعم السريع في الفاشر، كما أعلنت شبكة أطباء السودان اختطاف 6 من الكوادر الطبية في الفاشر وطالبت بالإفراج عنهم.

وقالت القوة المشتركة في بيانها الثلاثاء إن “ميليشيا الدعم السريع الإرهابية ارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث تمت تصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل في يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ”.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت الأحد سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وأكدت سيطرتها على إقليم دارفور بالكامل، الذي يشكل ثلث تقريبا مساحة السودان.

وأسفر النزاع المتواصل في السودان منذ إبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل الآلاف ونزوح 12 مليونا، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.