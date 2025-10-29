فيديو يجتاح وسائل التواصل لطفل يؤذن في أذن شقيقه بعد استشهاد والدهما في غزة

أظهر مقطع متداول من غزة لحظة مؤثرة للغاية لطفل صغير يؤذن في أذن شقيقه حديث الولادة، بعد استشهاد والدهما في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

طفل يؤذن في أذن شقيقه بعد استـ ـشـهـ ـاد والدهما في #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/2Q0dL9d8uV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2025

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار تعاطفًا واسعًا، حيث كتب أحد المتابعين: “يا وجع القلب، ربنا يحميه ويجعله سندًا لأمه وإخوته، جبر الله كسر قلبه وقلب أمه وعوضهم خيرًا على صبرهم وثباتهم”.

وعلق آخر قائلاً: “اللهم أنبتهم نباتًا حسنًا واجعلهم العوض الجميل الذي يشفي صدورهم ويجبر كسركم”.

فيما أعرب متابع آخر عن حزنه العميق قائلاً إنه يشعر بالقهر، داعيًا الله أن يجبر قلب الطفل الصغير.

واستشهد 42 شخصا وأصيب العشرات من المواطنين في غزة، منذ مساء الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف الشهر الجاري في شرم الشيخ.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى تعليمات مباشرة، اليوم، للجيش بتنفيذ هجمات “قوية” على قطاع غزة فورا.

وذكر بيان عن مكتب نتنياهو أن القرار اتُّخذ عقب اجتماع أمني، بزعم انتهاك المقاومة الفلسطينية لاتفاق وقف إطلاق النار المُوقع بين الجانبين برعاية أمريكية ووساطة مصرية وقطرية وتركية.