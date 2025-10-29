“مع السلامة يا حبايبي”.. مشهد مؤثر لأب مكلوم يودع طفلتيه إثر استشهادهما بقصف إسرائيلي (فيديو)

رصدت مشاهد للجزيرة مباشر لحظات مؤلمة لأب مكلوم فقد طفلتيه الصغيرتين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مكتظة بالمواطنين في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الأب لحظة وصوله إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وهو يحمل ابنته وهو يودعها محاولا أن يتملك نفسه قائلا ” مع السلامة يا حبيبتي”، قبل أن يمسك أيضا بابنته الثانية قائلا ” مع السلامة حبايبي الله يعوض عليكم”.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيه الجيش لشن “هجمات قوية وفورية” على قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى أكثر 68500 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين بلغ عدد المصابين 170402 مصاب.