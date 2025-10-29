مناوي يتهم الدعم السريع بارتكاب مجزرة في مستشفى الفاشر.. ويدعو لملاحقة حميدتي دوليا

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن قوات الدعم السريع قامت بتصفية أكثر من 460 مريضا داخل المستشفى السعودي بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

ودعا مناوي، في منشور عبر منصة “إكس” مجلس الأمن الدولي إلى القبض على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي وشقيقه عبد الرحيم أينما وُجدا.

كما حمّل، المجلس مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة “لمحاسبتهما على الجرائم التي ارتُكبت في مدينة الفاشر”، على حد قوله.

إدانات متعددة

وأدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، الثلاثاء، بشدة، “الانتهاكات” التي وقعت خلال هجمات “قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر السودانية، وسط دعوات لهدنة إنسانية فورية.

ومنذ أيام، تتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية قوات الدعم السريع بارتكاب “مجازر وانتهاكات إنسانية” ضد المدنيين بالفاشر، بينها “إعدامات ميدانية” واعتقالات وتهجير، وذلك أثناء اقتحامها منذ الأحد، للمدينة التي ظلت تحاصرها لأكثر من عام، لكن “الدعم السريع” ينفي تلك الاتهامات.