من بينها أمازون ونستله.. شركات عملاقة تعلن إلغاء آلاف الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

كشفت شركات عملاقة، من بينها أمازون ونستله و”يو بي إس”، عن خطط لإلغاء آلاف الوظائف، وذلك نتيجة الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز، أعلنت شركات أمريكية عن شطب أكثر من 25 ألف وظيفة هذا الشهر، ولا يشمل ذلك عدد الوظائف الملغاة الذي أعلنت عنه شركة “يو بي إس” الأمريكية لخدمات البريد والشحن، ويبلغ 48 ألف وظيفة، من بداية عام 2025.

أما في أوروبا فقد تجاوز العدد الإجمالي للوظائف الملغاة 20 ألف وظيفة، وسجلت شركة نستله السويسرية، إحدى أشهر شركات الأغذية في العالم، العدد الأكبر من تلك الوظائف الملغاة، مع الإعلان الأسبوع الماضي عن شطب 16 ألف وظيفة.

أمازون تلغي 14 ألف وظيفة

وأعلنت أمازون، أمس الثلاثاء، أنها ستشطب ما يصل إلى 14 ألف وظيفة من القوة العاملة في الشركة، وذلك ضمن ما وصفته بـ”إعادة هيكلة تنظيمية تهدف إلى تسريع الأداء وتقليص البيروقراطية”.

وذكرت صحيفة الغارديان أنه في الصيف الماضي، حذر الرئيس التنفيذي للشركة العاملين من أن “الذكاء الاصطناعي قد يستولي على وظائفهم”.

وتمثل عمليات التسريح جزءًا صغيرًا من القوة العاملة في أمازون حول العالم، التي تضم 1.55 مليون موظف، ولكنها تمثل جزءًا كبيرًا من موظفي الشركة في الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 350 ألف فرد.

وأفادت رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال، يوم الاثنين، أن أمازون تستعد إجمالا لتسريح ما يصل إلى 30 ألف وظيفة في الشركة، وذلك نقلا عن مصادر في الشركة لم تذكرها.

ضغوط لتعظيم العائد من الاستثمار

ويُظهر أحدث استطلاع أجرته شركة “كيه بي إم جي” للمديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجه في سبتمبر/أيلول الماضي أن الاستثمار المتوقع في الذكاء الاصطناعي سيقفز بنسبة 14% إلى 130 مليون دولار في المتوسط خلال العام المقبل.

ويقول 78% من المديرين التنفيذيين إنهم يتعرضون لضغوط شديدة من مجالس الإدارات والمستثمرين لإثبات أن الذكاء الاصطناعي يوفر المال ويعزز الأرباح، خاصة بعد أن تم ضخ استثمارات هائلة في تقنياته.

وكتب خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن المهن التي من المرجح أن تتأثر هي المهن التي تحل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات محل المهام البشرية.

وفي هذا السياق قال آدم سرحان، وهو رئيس تنفيذي لشركة استثمارية في نيويورك لرويترز، “يسأل المستثمرون أنفسهم، ماذا يعني هذا؟ وعلى وجه التحديد ما هي الصورة العامة بما أننا لا نستطيع رؤيتها؟”.

وأضاف أن عمليات شطب الوظائف، كتلك التي تحدث في أمازون، “تخبرني بأن الاقتصاد يتباطأ، ولا يزداد قوة. لا تحدث عمليات تسريح جماعي للموظفين عندما يكون الاقتصاد قويا”.

يذكر أنه لا تتوافر بيانات عن تخفيض الوظائف على مستوى الحكومة الأمريكية، نظرا إلى استمرار ثاني أطول فترة إغلاق لها في التاريخ، لكن من المتوقع أن يتبع هذه الفترة إلغاء وظائف في عدة جهات حكومية.