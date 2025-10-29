وسائل إعلام مصرية: حريق في مركب سياحي بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، باندلاع حريق هائل داخل مركب سياحي أثناء إبحاره في مجرى نهر النيل بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، كان في طريقه إلى محافظة أسوان، وتم إخلاء 220 راكبا من بينهم سائحون، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان أن قبطان المركب والعاملون به تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نسبي في بدايته، قبل أن تشتعل النيران بالكامل بعد دقائق قليلة وتلتهم المركب العائم بأكمله كما نجح القبطان في السيطرة على حركة الفندق العائم والرسو به على مرسى غير رسمي بمنطقة وابورات المطاعنة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من النائب العام في الأقصر.