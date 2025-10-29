11 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

استشهد 11 شخصا وأصيب العشرات من المواطنين في غزة، مساء الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف الشهر الجاري في شرم الشيخ.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 9 بينهم طفل ورضيع، في حين لا يزال عدد من المواطنين مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدَف.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 5 مواطنين إثر قصف استهدف سيارة في أحد شوارع مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد شخصين وإصابة آخرين من جرّاء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف محيط مجمع الشفاء

كما قصفت طائرات الاحتلال بعدة من صواريخ استطلاع محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وسقط أحدها في ساحة فارغة داخل المجمع دون وقوع إصابات.

وامتدت الغارات إلى مخيم الشاطئ وشارع أبو حصيرة غرب المدينة، وحي الزيتون شرقها، إلى جانب قصف على مدينتي دير البلح وخان يونس، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق دير البلح وسط القطاع.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيه الجيش لشن “هجمات قوية وفورية” على قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 68531 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين بلغ عدد المصابين 170402 مصاب.