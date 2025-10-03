أتلتيك بيلباو الإسباني يعلن عن تحرك من أجل فلسطين

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني اليوم الجمعة عن تنظيم فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني على ملعبه “سان ماميس” قبيل مباراته أمام فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني غدا السبت.

وقال النادي الإسباني الشهير، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إن مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين وممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سوف يشاركون في هذه الفعالية التي تأتي في ذكرى تأسيس النادي قبل 125عاما.

وأوضح بيان النادي أنه سيُرفع خلال الفعالية شعار “أتلتيك مع فلسطين. أوقفوا الإبادة”، كما سيحيي جمهور النادي الإسباني الضيوف الفلسطينيين الذين سيدخلون أرضية الملعب قبيل انطلاقة المباراة بالتصفيق في تعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

وكان نادي أتليتك بيلباو أعلن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، إطلاق مشروع مشترك مع الأونروا لدعم الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، يستفيد منه نحو 8 آلاف طفل في 16 مدرسة تابعة للوكالة، عبر توفير حصص في التربية البدنية ضمن برنامج بدأ العمل به مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

إجراءات إسبانية لوقف الإبادة

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي مجموعة إجراءات تستهدف وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، من بينها الحظر الكامل على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل.

كما أعلن سانشيز منع دخول السفن التي تحمل وقودا للجيش الإسرائيلي إلى الموانيء الإسبانية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه إسبانيا للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول سياسيين إسرائيليين متطرفين إلى إسبانيا.

وطالب سانشيز، وهو من أشد المنتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن “تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية” في المنظمة الدولية، وذلك بعد أن أعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار الماضي.