أدت لإغلاق المطار.. مسيرات مجهولة تحلق فوق ميونخ والشرطة تتحرى

أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونخ مساء الخميس بسبب مشاهدة طائرات مسيرة.

وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس، ما أدى إلى اضطراب حركة سفر ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وذكر المطار في بيان أنه حول 15 رحلة أخرى قادمة إلى شتوتجارت ونورمبرج وفيينا وفرانكفورت.

بينما قالت الشرطة إن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار.

وتولت فرق من كل من الشرطة المحلية والاتحادية تفتيش المنطقة بحثا عن طائرات مسيرة وأشخاص مشبوهين، لكنها لم تعثر على شيء.

ويعد هذا أحدث اضطراب في حركة الطيران الأوروبي بعد أن تسبب رصد طائرات مسيرة في إغلاق مطارات في الدنمرك والنرويج مؤقتا الأسبوع الماضي.