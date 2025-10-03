قضت محكمة أمريكية في ولاية تكساس بالسجن خمس سنوات على امرأة أدينت بمحاولة قتل طفلة مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في واقعة وُصفت بأنها مدفوعة بـ”الكراهية العنصرية”.

المرأة، إليزابيث وولف (43 عاماً)، اعترفت بمحاولة إغراق الطفلة الأمريكية من أصل فلسطيني داخل مسبح بمجمع سكني في مدينة إيوليس خلال مايو/أيار 2024، بعد مشادة مع والدة الطفلة، وفقًا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وأشارت سجلات المحكمة، إلى أن القاضي آندي بورتر أصدر الحكم بعد أن أقرت وولف بالذنب في تهم محاولة قتل وإصابة الطفلة.

تداعيات الحكم

أعربت منظمة “كير” التي تصف نفسها بأنها أكبر منظمة لحقوق المسلمين المدنية في أمريكا، عن خيبة أملها في الحكم المخفف نسبيًا في حق المتهمة.

Our Texas chapter today welcomed a guilty plea by a woman who attempted to drown a three-year-old Muslim girl to death in Euless but expressed disappointment at the relatively light sentence imposed. https://t.co/NiackFkwys Elizabeth Wolf, a woman who forced a 3-year-old… pic.twitter.com/f91MvmEJoG — CAIR National (@CAIRNational) October 2, 2025

وفي منشور على منصة “إكس”، قال مصطفى كارول، المدير التنفيذي لمنظمة كير في تكساس: “يعجز العقل عن استيعاب هذا الشر الذي يحاول إغراق طفلة صغيرة بدافع الكراهية لدينها وعرقها”. وأضاف: “رغم قلقنا من طول مدة الحكم نظرًا لخطورة الجريمة المرتكبة ضد الطفلتين، فإننا نرحب بهذا الإقرار بالذنب باعتباره خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للأسرة”.

وختم منشوره متسائلًا “كيف سيكون الحكم لو انعكست الأدوار؟”.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات ضد المسلمين والعرب الأمريكيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 2023.

ومن الوقائع التي أثارت مخاوف التحيز ضد المسلمين حادثة طعن وحشية أدت إلى مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني عمره ست سنوات في إلينوي، وحادثة طعن أخرى تعرض لها أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس، وهجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا.