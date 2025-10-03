الشرطة السويسرية تقمع مظاهرة داعمة لأسطول الصمود في جنيف (فيديو)

تداول ناشطون على نطاق واسع مقاطع فيديو تُظهر عناصر من الشرطة السويسرية وهم يقمعون بعنف متظاهرين في مدينة جنيف، خلال احتجاجات أدانوا فيها اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي المتوجه إلى قطاع غزة.

ويُظهر أحد المقاطع أفراد الشرطة وهم ينهالون بالهراوات على محتجين رفعوا لافتات وشعارات تُجرّم سياسات الاحتلال وتطالب برفع الحصار عن غزة.

وتزامنت مظاهرات جنيف مع موجة احتجاجات عارمة شهدتها عدة مدن أوروبية، حيث خرج الآلاف في برشلونة وميلانو ودبلن وباريس وبرلين، تنديدًا بالاعتداء الإسرائيلي على قوارب أسطول الصمود.

كما شهدت عدة مدن حول العالم، من بينها بوينس آيرس ومكسيكو سيتي وكراتشي، مسيرات مماثلة دعمًا لأسطول الصمود.