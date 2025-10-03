الناجية الوحيدة “مارينيت”.. تتحدى الاحتلال وتواصل الإبحار نحو غزة (فيديو)

تواصل سفينة “مارينيت -صفد” إبحارها منفردة باتجاه غزة لكسر الحصار على القطاع، بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوارب أسطول الصمود وعددها 44.

وذكرت لجنة أسطول الصمود في منشور على “فيسبوك” أن السفينة تأخرت قليلا عن بقية الأسطول بسبب مشاكل تقنية في المحرّك، لكنها استأنفت الإبحار بعد إصلاحها.

وفي منشور لاحق أعلنت لجنة أسطول الصمود أن سفينة “مارينيت- صفد” آخر سفن أسطول الصمود العالمي ما زالت تبحر إلى الآن نحو قطاع غزة.

بالإضافة إلى موجة جديدة من سفن كسر الحصار وعددها 9 سفن، بينها سفينة الضمير الكبيرة التي تحمل (100 صحفي وطبيب وناشطين).

وفي آخر بيانات أسطول الصمود قال المنظمون إن “مارينيت” صارت على بعد حوالي 80 ميلاً بحرياً من غزة مساء يوم الخميس، وحوالي 10 أميال بحرية من المكان الذي بدأت فيه إسرائيل اعتراض بقية قوارب الأسطول.

ولا توجد حتى الآن معلومات موثوقة متوفرة بشأن عدد الركاب على متن السفينة “ماريوت-صفد”، أو حمولة المساعدات، أو ما إذا كانت ستُعترض لاحقاً، أو تتمكن من اختراق الحصار البحري بنجاح.