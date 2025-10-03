برلماني إيطالي يروي ما تعرض له في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية (فيديو)

بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ إجراءات الإفراج عن عدد من الناشطين الذين اعتقلوا عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، وذلك بعد احتجازهم في إسرائيل.

ووصل 4 نواب إيطاليين كانوا على متن أسطول الصمود إلى العاصمة الإيطالية روما بعد ترحيلهم، وفي مقدمتهم البرلماني الإيطالي ماركو كرواتي، الذي أكد أن المجموعة قضت “أوقاتا صعبة أثناء اعتقالها في إسرائيل“، مشيرا إلى أنهم “رفضوا التوقيع على محضر الاعترافات الذي قدمته السلطات الإسرائيلية”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعترضت جميع قوارب أسطول الصمود فور اقترابها من المياه الإقليمية الفلسطينية، ونقلت مئات المشاركين إلى ميناء أسدود، حيث خيّر بعضهم بين “الترحيل الطوعي” أو مواجهة إجراءات قضائية للترحيل القسري.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن عددا من المعتقلين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة احتجازهم، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة أحالت نحو 473 ناشطا إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق أن جميع النشطاء سيجري ترحيلهم إلى أوروبا تباعا.

وانطلق أسطول الصمود مطلع سبتمبر/أيلول من إسبانيا متجها إلى غزة، مؤلفا من حوالي 45 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بينها حليب أطفال ومواد غذائية وأدوية، وعلى متنها مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

وشارك في الأسطول شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، إلى جانب برلمانيين من دول أوروبية عدة.