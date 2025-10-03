ترامب يحدد مهلة نهائية لتسلم رد حماس ويوجه رسالة للفلسطينيين

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا نهائيا لحركة حماس، مطالبا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول الساعة السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة، محذرا من عواقب عسكرية واسعة إذا لم تقبل الحركة الصفقة المقترحة.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”:

يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

الصفقة المطروحة ستنقذ أرواح جميع مقاتلي حماس المتبقين.

سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسينفجر جحيم لم يره أحد من قبل ضد حماس.

وفي نفس المنشور، خاطب ترامب المدنيين الفلسطينيين قائلا “أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي يحتمل أن تكون مكانا للموت في المستقبل إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة على الفور”، مؤكدا أن من يقبلون بالصفقة سيحظون “برعاية جيدة” من الدول المشاركة وأن الوثيقة المتفق عليها “معروفة للعالم وتعد “فرصة أخيرة” لمن سماهم “مقاتلي حماس”.

وتضمن منشور ترامب تكرارا لوصفه حماس بأنها “تهديد عنيف لا يرحم”، زاعما أن أكثر من 25 ألفا من مقاتلي الحركة قتلوا، وأن الباقين محاصرون عسكريا.

كما لفت إلى أن “الدول الكبرى في المنطقة وافقت على السلام”، وأن الخطة التي أعلن عنها بشأن وقف الحرب في غزة “تنقذ أرواحا وتتيح إطلاق سراح الأسرى جميعهم، بما في ذلك جثث القتلى”.