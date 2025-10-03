خبير أممي: نتنياهو يضيف جريمة جديدة لسجله الأسود باعتراض “أسطول الصمود” (فيديو)

أكد الخبير الأممي المستقل في شؤون النظام الدولي، جورجيو كاتروغاليوس، خلال مقابلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر،أن اعتراض إسرائيل لسفن “أسطول الصمود” المتوجه إلى غزة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى الجريمة الدولية، مؤكدًا أن حصار المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يتعارضان مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني.

وأوضح كاتروغاليوس أن اعتراض السفن في المياه الدولية يُعد غير قانوني، مشيرًا إلى وجود بروتوكول صريح في اتفاقية سان ريمو بشأن الحصارات البحرية، يمنع عرقلة مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، خاصة في حالات المجاعة، “التجويع بحد ذاته يعدخبير جريمة دولية”.

“إدعاءات إسرائيلية واهية”

ورفض الخبير الأممي الادعاءات الإسرائيلية التي تصف القوارب المشاركة في أسطول الصمود بأنها تمثل “هجرة غير نظامية”، مؤكدًا أن القانون الدولي هو المرجع الوحيد لتحديد المشروعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تولي أي اهتمام للمجتمع والقانون الدولي، “بالإضافة إلى جرائم محددة مثل الإبادة المرتكبة، وهي الجريمة الأهم التي شهدنا عليها، وكذلك هناك جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بالفعل من قبل إسرائيل، فإن استمرار الاحتلال بحد ذاته يعد أمرًا غير قانوني”.

أضاف أن إسرائيل دأبت على انتهاك السيادة الإقليمية لدول عدة، “فهي قد قصفت حوالي سبع دول مجاورة أو غير مجاورة”، مشيرًا إلى أنها قصفت قطر، مما أدى إلى تقويض المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة.

البحرية الإسرائيلية تعتقل النشطاء من على متن أحد قوارب أسطول الصمود العالمي المتجه إلى #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ofrBNWoGpr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2025

وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أثنى فيه على جنود جيشه لما أسماه “منع المساس بشرعية إسرائيل”، قال كاتروغاليوس، إن ما فعله نتنياهو هو فعليًا تهنئة للجنود على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي أخطر الجرائم في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التصريح يعكس نمطًا واضحًا من التمرد على الشرعية الدولية.

وشدد على أن المسألة لم تعد قانونية فقط، بل باتت سياسية بامتياز، مشيرًا إلى وجود تحول ملحوظ في الرأي العام الأوروبي، وازدياد الأصوات المعارضة للدعم الغربي لإسرائيل.

الموقف الدولي المتهاون

وتناول كاتروغاليوس مسألة إفلات إسرائيل من العقاب، معتبرًا أن غياب المحاسبة يعمّق الأزمة، ويقوّض أسس النظام الدولي، وقال: “محكمة العدل الدولية سبق وأعربت بكل وضوح عن أن التواطؤ في الاحتلال غير الشرعي هو أمر أيضًا يتعارض مع القانون الدولي”.

وحث الخبير الأممي الدول الأوروبية على وقف تصدير وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تفرض عليها مزيدًا من العقوبات. وأشار إلى أن التظاهرات الشعبية الواسعة في أوروبا ساهمت في خلق تحول تدريجي، مؤكدًا أن على الحكومات أن تنصت لشعوبها.

ورأى الخبير الأممي أن التظاهرات العالمية، رغم أنها لا تحقق نتائج مباشرة، إلا أن أثرها يتعاظم على المدى المتوسط والبعيد، واستشهد بالوعي العام العالمي الذي ساهم في إنهاء حرب فيتنام ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأكد أن حملة أسطول الصمود جاءت نتيجة لوعي ولشعورها بواجباتها الأخلاقية والسياسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المنظومة القانونية الدولية تمر بأزمة أمام ما تفعله إسرائيل، قال كاتروغاليوس، إن الإبادة والإفلات من العقاب وغياب المحاسبة جميعها تشكل اختبارًا فعليًا لقدرة منظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي على الرد على مثل هذه الأفعال.

واستطرد قائلاً إن هناك أصواتًا عدة من المنظومة الدولية تؤكد أن ما يحدث في قطاع غزة يرقى لوصف “الإبادة الجماعية” مستشهدًا بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، إضافة إلى التقارير الصادرة عن اللجنة المستقلة المعنية بفلسطين، وأصوات المقررين الخاصين، خاصة فرانشيسكا ألبانيز.

“الإبادة الجماعية”

وفي ختام حديثه، وصف كاتروغاليوس ما يجري في غزة بكلمة واحدة: “إبادة جماعية”، مؤكدًا أن العالم بانتظار قرارات إضافية من محكمة العدل الدولية، خصوصًا مع وجود مذكرات توقيف صادرة ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق.

مشددًا على أن القانون الدولي هو الطريق الوحيد الذي سيقود نحو سلام عادل، وأن الحل يبدأ بالاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وبناء دولتهم.