عملية “ميترون”.. المخابرات التركية تعتقل شخصا ثانيا بتهمة التعاون مع الموساد

أعلن جهاز الاستخبارات التركي اعتقال محام يدعى طغرل هان ديب في مدينة إسطنبول، بتهمة بيع معلومات حساسة لمحققين يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن مصادر أمنية تركية، الجمعة، قولها إن العملية جرت بشكل مشترك بين الاستخبارات التركية والنيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، في إطار أنشطة مكافحة التجسس.

سركان تشيتشك

وكشفت التحقيقات أن ديب كان على صلة مباشرة بالمدعو سركان تشيتشك، أحد عملاء الموساد الذين اعتقلوا اليوم في عملية أمنية، كما تبين أنه تعاون مع محققين آخرين يعملون لصالح إسرائيل، بينهم موسى كوش، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 19 عاما بعد إدانته بالتجسس لصالح تل أبيب.

وبحسب المعطيات الأمنية، فقد أسس ديب نظاما غير قانوني يتيح له الاستعلام عن بيانات شخصية من السجلات العامة وبيعها للمحققين مقابل مبالغ مالية.

وتبين أن المعلومات التي كان يوفرها هؤلاء المحققون عرضت لاحقا على جهاز الموساد واستخدمت في أنشطة تجسسية تستهدف معارضين للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

عملية ميترون

وكانت الاستخبارات التركية قد نفذت في وقت سابق الجمعة عملية مشتركة حملت اسم “ميترون” في إسطنبول، أسفرت عن اعتقال شخص يدعى سركان تشيتشك.

ووفق التحقيقات، فإن تشيتشك كان على ارتباط بشخص يدعى فيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات عبر الإنترنت، وقد وافق على تنفيذ مهام تجسسية لصالحه مقابل المال، بينها جمع معلومات عن ناشط فلسطيني معارض لإسرائيل.