لأول مرة في تاريخها.. بريطانيا تعيّن امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري

عيّنت بريطانيا، اليوم الجمعة، سارة مولالي، رئيسة لأساقفة كانتربري، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل نحو 1400 عام، في خطوة تاريخية تفتح فصلا جديدا في مسيرة كنيسة إنجلترا.

ويمنح التعيين مولالي مكانة شرفية لقيادة ما يقارب 85 مليونا من أتباع الكنيسة الإنجيلية حول العالم، غير أن القرار مرشح لإثارة مزيد من الانقسامات اللاهوتية مع بعض فروع الكنيسة الأكثر تحفظا، خصوصا في دول إفريقية مثل نيجيريا وكينيا وأوغندا.

إصلاحات فتحت الباب

ويأتي هذا التعيين بعد تعديلات أُدخلت على النظام الأساس للكنيسة قبل 11 عاما، سمحت لأول مرة بترشيح النساء لهذا المنصب الذي ظل حكرا على الرجال عبر القرون، وبذلك تصبح مولالي الشخصية رقم 106 التي تشغل كرسي كانتربري.

وكان المنصب شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب استقالة جاستن ويلبي على خلفية فضيحة تتعلق بالتستر على إساءة معاملة أطفال.

وصدر القرار بموافقة الملك تشارلز وبإعلان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.