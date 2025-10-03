موجود في كل بيت.. دراسة تكشف عن مكون غذائي فعال لكبح الشهية وخفض السعرات

كشفت دراسة، أجراها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن إضافة التوابل الحارة إلى الوجبات الغذائية، يمكن أن يساعد في تقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد ومن ثم الحد من السعرات الحرارية.

ونشرت نتائج الدراسة في الدورية العلمية “فود كواليتي آند بريفيرنس” (Food Quality and Preference) المتخصصة بالعلوم الغذائية، وأكدت أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تجعل الشخص يأكل ببطء أكبر، مما يقلل من حجم الوجبة والسعرات المستهلكة.

التجربة العلمية ونتائجها

وقالت الباحثة بيج كانينهام، رئيسة فريق الدراسة، في تصريحات لموقع (سايتيك ديلي) المتخصص في الأبحاث العلمية “نعلم أن تناول الطعام ببطء يقلل الكمية التي يتناولها الشخص، ووجدنا أن الوجبات الحارة تحقق هذا التأثير”.

وشملت التجربة تقديم وجبات متبلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين، مع قياس كمية الطعام المستهلك مع الحفاظ على الطعم العام للوجبة.

وأظهرت النتائج أن زيادة التوابل الحارة تبطئ سرعة تناول الطعام وتقلل كمية الطعام والسعرات الحرارية المستهلكة.

شعور أسرع بالشبع

وأوضحت كانينهام أن المشاركين احتفظوا بالطعام في أفواههم لفترة أطول عند تناول الوجبات الحارة، مما أعطاهم شعورا أسرع بالشبع والامتلاء، ما دفعهم لتناول كميات أقل.

وأكد الباحث جون هايز، أستاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة، أن هذه النتائج “تشير إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار كاستراتيجية للحد من الإفراط في استهلاك الغذاء”.