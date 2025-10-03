“هتفوا ضد الإبادة”.. اعتقال عشرات اليهود المتضامين مع غزة في نيويورك (فيديو)

تظاهر عشرات من الأمريكيين اليهود في أحد شوارع مدينة نيويورك للتضامن مع أسطول الصمود العالمي وللمطالبة بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

الاحتجاجات نظمتها مجموعات يهودية أمريكية، منها “الصوت اليهودي من أجل السلام”، و”منظمة إن لم يكن الآن” اليهودية، إضافة إلى “حاخامات من أجل وقف إطلاق النار”.

وافترش المتظاهرون أحد الطرقات معرقلين حركة السير، مرددين تراتيل وشعارات من أجل السلام في غزة، قبل أن تعمد قوات الأمن لاعتقال عدد منهم.