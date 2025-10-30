أردوغان لميرتس: ألا ترى ألمانيا الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة؟ (فيديو)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس داعمة لإسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما، الخميس، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ميرتس خلال المؤتمر الصحفي إنه “ما كان للحرب في غزة أن تستمر لو أطلقت حماس سراح الرهائن مبكرا”.

وأكد ميرتس أن ألمانيا “ستقف دوما إلى جانب إسرائيل”، وأن “حكومته منذ السابع من أكتوبر كانت بجوار دولة إسرائيل والشعب اليهودي”، موضحا أن “هذا لا يعني أننا نتفق مع كل قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضح أردوغان معارضته لما ذكره ميرتس، قائلا “للأسف، لا أتفق مع المستشار الألماني، فهناك أكثر من 60 ألفا من الأطفال والنساء والمسنين قتلوا في قطاع غزة”.

ومضى أردوغان قائلا “حماس لا تملك قنابل، ولا تملك أسلحة نووية، لكن كل هذه الأسلحة موجودة بيد إسرائيل”.

وقال إن “إسرائيل لازالت تستخدم هذه الأسلحة، وعلى سبيل المثال قصفت مجددا غزة مساء أمس الأربعاء بالقنابل”.

“ألا ترون هذا في ألمانيا؟

وتسآل أردوغان “ألا ترون هذا في ألمانيا؟ ألا تتابعون هذا في ألمانيا؟ سعت إسرائيل دائما إلى إخضاع غزة عبر التجويع والتطهير العرقي، وما زال هذا يتواصل ذلك حتى الآن”.

وأوضح أن هناك تهديدات بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن الهلال الأحمر التركي لا يتمكن من إيصال المساعدات الغذائية إلى هناك. كذلك، يواجه الصليب الأحمر تهديدات متواصلة.

وذكر أردوغان أن بلاده حاولت حتى الآن إيصال أكثر من 100 ألف طن من المواد الغذائية إلى غزة، لكنها لا تكفي، مشددا على أنه من الضروري استمرار هذه المساعدات.

وشدد أردوغان على ضرورة إنهاء الحرب والتجويع قائلا “هذا واجب إنساني يقع على عاتقنا جميعاً. واعتقد بأن ألمانيا وتركيا ودول المنطقة سوف تؤدي دورها في هذا الشأن لوضع حد للإبادة هناك”.

وأشار أردوغان إلى ضرورة إشراك الصليب الأحمر الألماني والهلال الأحمر التركي في نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع “نقلنا وجهات نظرنا بشأن ضرورة منع تكرار هذه المأساة، وبشأن الحل القائم على أساس دولتين الذي يمثل مفتاح السلام الدائم في المنطقة”.

وذكر أردوغان أن وزراء الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات في تركيا يعملون باستمرار لمنع أي أزمة محتملة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت لأكثر من عامين في استشهاد أكثر من 68 ألف وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.