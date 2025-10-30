أسوشيتد برس: تفاصيل خطة أمريكية لاختطاف الرئيس الفنزويلي عبر تجنيد طياره الخاص

كشف تحقيق لوكالة “أسوشيتد برس”، خطة عميل أمريكي لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية أشبه بأفلام الجاسوسية.

التحقيق الذي قامت به الوكالة ينطلق من عرض سري قدمه العميل الفيدرالي الأمريكي إدوين لوبيز، على بيتنير فيلغاس كبير طياري الرئيس الفنزويلي مادورو نظير ثروة كبيرة مقابل تحويل مسار طائرة مادورو إلى مكان يمكن للسلطات الأمريكية فيه اعتقال الرئيس الفنزويلي.

حاول إقناع الطيار بتحويل مسار الطائرة الرئاسية إلى موقع يمكن للعملاء الأمريكيين فيه اعتقال مادورو.. أسوشيتد برس تكشف تفاصيل خطة عميل أمريكي لاختطاف رئيس #فنزويلا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/I5A905Rrne — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2025

تفاصيل العرض السري

استخلصت “أسوشيتد برس” تفاصيل الخطة التي فشلت في النهاية من مقابلات مع 3 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى أحد معارضي مادورو طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم.

وبدأت الخطة في أبريل 2024، عندما ظهر مخبر في السفارة الأمريكية في جمهورية الدومينيكان، وزعم أن لديه معلومات عن طائرات مادورو، وأن اثنتين منها في الدومينيكان تخضعان لإصلاحات باهظة.

وأثار الأمر فضول العميل الفيدرالي لوبيز الذي كان حينها ملحقًا بالسفارة ووكيلًا لتحقيقات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الأمن الداخلي، حيث كان يقود التحقيقات في شبكات إجرامية دولية في بحر الكاريبي.

بعدها علم المحققون أن مادورو أرسل خمسة طيارين لاستعادة الطائرتين اللتين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات. وخطرت الفكرة في ذهن لوبيزعن إمكانية إقناع أحد من الطيارين بنقل مادورو إلى مكان يمكن للولايات المتحدة اعتقاله فيه.

أجرى لوبيز وزملاؤه محادثات مع الطيارين وكان آخرهم كبير طياري مادورو، بيتنر فيليغاس وهو الطيار الدائم لمادورو والذي كان عضوًا في حرس الشرف الرئاسي وعقيدًا في القوات الجوية الفنزويلية، ووصفه مسؤول فنزويلي سابق بأنه ودود ومتحفظ ومحل ثقة مادورو الذي يسافر بانتظام معه.

تحدث لوبيز فترة مع فيليغاس عن المشاهير الذين كان الطيار يتنقل بينهم، وخدمته العسكرية، وأنواع الطائرات المرخص له بقيادتها. وبعد 15 دقيقة، بدأ الطيار بالتوتر وسأله لوبيز إن سبق له الطيران مع مادورو أو سلفه هوغو تشافيز؟، حاول فيليغاس التهرب قبل أن يقر بأنه كان طيارا للزعيمين وعرض صورا لهما معه وقدم تفاصيل عن المنشآت العسكرية الفنزويلية التي زارها ودون علمه تم تسجيل المحادثة.

ومع انتهاء المحادثة، قدم لوبيز عرضه المتمثل في جعل طيار مادورو بالغ الثراء مقابل نقل مادورو سرًا إلى الولايات المتحدة أو مكان يسهل فيه اعتقاله.

“الطيار المخلص”

لم يُفصح فيليغاس عن نيته ولم يقدم رده في الحال، لكنه اكتفى بإعطاء لوبيز رقم هاتفه المحمول.

وحتى بعد تقاعده، واصل العميل الفيدرالي لوبيز مسيرته وركز على إقناع فيليغاس وتبادل الرسائل معه عبر تطبيقات “واتساب” و”تليغرام” حوالي 12 مرة ولكن دون نتيجة.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

وعندما أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، عن جائزة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي في شهر أغسطس، أرسل لوبيز رسالة أخرى لفيليغاس قال فيها “لا يزال هناك وقت كاف لتكون بطلا لفنزويلا ولتكون في الجانب الصحيح من التاريخ” لكنه لم يتلقَ ردا أيضا.

وكرر العميل الفيدرالي محاولته في شهر سبتمبر عندما رأى منشورًا على موقع “إكس” يظهر لقطة شاشة لخريطة تتبع الرحلات الجوية تظهر طائرة إيرباص رئاسية تحلق بعد إقلاعها من كاراكاس، فكتب إلى فيليغاس “إلى أين أنت ذاهب؟” مستخدمًا رقمًا جديدًا.

وبعد تلميحات عدة أدرك كبير طياري مادورو هوية المتصل فرد بعدائية واصفا إياه بـالجبان وكتب “نحن الفنزويليون من طبقة مختلفة آخر ما نكون عليه هو الخيانة”.

وبعد ساعتين، حاول لوبيز للمرة الأخيرة، فذكر أسماء أطفال الطيار الثلاثة وتحدث عن مستقبل أفضل ينتظرهم في الولايات المتحدة ، لكن فيغاس قام بحجب رقمه.

محاولات زعزعة الطيار

بإدراكهم أن فيليغاس لن ينضم إلى الخطة، قرر لوبيز وآخرون في المعارضة محاولة زعزعة استقرار مادورو، ونشر المسؤول الأمني السابق الأمريكي، مارشال بيلينغسلي والحليف المقرب للمعارضة تهنئة على إكس بمناسبة عيد ميلاد فيليغاس الـ48 أرفقها بصور له إحداها له مع لوبيز بعد اقتطاع صورته منها.

وتم نشر المنشور قبل دقيقة واحدة من إقلاع طائرة مادورو من مطار كاراكاس وبعد 20 دقيقة، عادت الطائرة فجأةً إلى المطار.

وأثارت التهنئة التي شاهدها ما يقرب من 3 ملايين شخص، موجةً من الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفنزويلية، وتكهنت المعارضة أن الطيار قد أُمر بالعودة للاستجواب وتساءل آخرون عما إذا كان سيُسجن.

ولأيام اختفى فيليغاس ثم ظهر في 24 سبتمبر الماضي مرتديًا بدلة طيران تابعة لسلاح الجو، وذلك في برنامج تلفزيوني واسع الانتشار قدمه وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو الذي سخر من أي تلميح إلى إمكانية شراء الجيش الفنزويلي وأشاد بولاء فيليغاس كما وصفه بـ”الوطني” المخلص والقوي.