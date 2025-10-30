أهالي شمال غزة يروون معاناتهم للجزيرة مباشر مع اقتراب فصل الشتاء

رغم توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فإن معاناة الأهالي في شمال غزة لم تنته، فعندما عاد سكان الشمال إلى منازلهم وجدوها قد سويت بالأرض، فاضطروا إلى اللجوء إلى الخيام بديلا عن البيوت لكن البرد الشديد وشحّ مقومات الحياة الأساسية حال دون ذلك.

وتحدثت امرأة فلسطينية للجزيرة مباشر عن معاناتهم في الحصول على المياه والطعام فقالت “نضطر إلى الانتظار ليومين وثلاثة حتى نتمكن من الحصول على مياه صالحة للشرب”.

وحول دخول فصل الشتاء قالت: “اضطررنا للنوم في العراء على التراب، وأصبنا بالأمراض بسبب النوم في الخيام المهترئة”، وعبرت عن خوفها من أمطار الشتاء التي تداهم الخيام، مما سيجبرهم على افتراش الشوارع.

واشتكت من عدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وعدم قدرتها على توفير الطعام لأطفالها وعائلتها.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر قيام فلسطيني بالحفر في الأرض في محاولة لنصب خيمة بمكان قريب من منزله المدمر جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال: “صباحًا اضطررت للمشي ساعة ونصفا للحصول على مياه، لا نملك أيًّا من مقومات الحياة”.

وتسعى العائلات الفلسطينية إلى التعايش مع الأمر الواقع، لكن الواقع المؤلم يقف عائقًا أمام عودة الحياة إلى طبيعتها، وطالبت العائلات بضرورة الضغط على الجهات المعنية لفتح المعابر، وإنقاذ حياة المواطنين.