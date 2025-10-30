الجثث تملأ شوارع ريو دي جانيرو بعد عملية أمنية ضد عصابات المخدرات في البرازيل (فيديو)

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل ما لا يقل عن 121 شخصا، بإحدى أعنف العمليات الأمنية التي نفذتها الشرطة ضد عصابات المخدرات في تاريخ البلاد، في حين شهدت شوارع مدينة ريو دي جانيرو مشهدا صادما لعشرات الجثث التي تم جمعها عقب المواجهات.

وقالت شرطة ولاية ريو، إن العملية التي استهدفت عصابة “كوماندو فيرميلهو” جرى التخطيط لها بدقة على مدى أكثر من شهرين، في محاولة لدفع المشتبه فيهم نحو منطقة غابات حيث نصبت وحدة العمليات الخاصة كمينا لهم.

وأوضح فيكتور سانتوس، مسؤول الأمن في الولاية، خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع عدد القتلى كان متوقعا لكنه “غير مرغوب فيه”، مؤكدا مقتل 4 من عناصر الشرطة ضمن الحصيلة، في حين حذر محامو الدفاع العام من أن العدد قد يرتفع إلى 132 قتيلا.

انتقادات حقوقية

وتزامنت العملية مع استعداد المدينة لاستضافة فعاليات دولية كبرى حول المناخ الأسبوع المقبل، من بينها قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) وقمة رؤساء البلديات (C40) وجائزة الأمير البريطاني وليام “إيرث شوت”، لكن السلطات نفت أي صلة بين العملية واستضافة تلك الفعاليات.

وأثارت العملية انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمن العام، الذين نددوا بالخسائر البشرية الفادحة وطبيعتها العسكرية، وقد دافع حاكم الولاية كلاوديو كاسترو عن العملية قائلا إن القتلى “ينتمون لعصابات مسلحة كانت تطلق النار من الغابة”، واصفا ما جرى بأنه “معركة ضد إرهاب المخدرات”.

وأكدت الشرطة اعتقال 113 مشتبها فيه وضبط 118 قطعة سلاح، خلال المداهمة التي تعد الكبرى على الإطلاق ضد العصابة التي تسيطر على تجارة المخدرات في عدد من الأحياء الفقيرة بالمدينة.