جيش الاحتلال يتسلم جثماني أسيرين عبر الصليب الأحمر في غزة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن الصليب الأحمر الدولي تسّلم جثماني “رهينتين” في قطاع غزة بعد وقت قصير من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزمها تنفيذ عملية التسليم.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك “وفقا لما أفادت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم تسليم نعشين يضمان رفات رهينتين متوفيتين إلى الصليب الأحمر، وهما في طريقهما حاليا إلى قوات الجيش داخل قطاع غزة”.

وكانت كتائب القسام قالت في بيان سابق، الخميس، إنه و”في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة”.

وحتى الآن، أطلقت (حماس) الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلّمت جثث 17 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، لكن تل أبيب ادعت أن إحدى الجثث ليست لأي من أسراها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع (حماس) بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.