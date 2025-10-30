شاهد: شاب يسقط من مبنى شاهق ويلقى مصرعه خلال احتجاجات “الحريديم”

لقي شاب مصرعه، مساء الخميس، إثر سقوطه من أحد المباني خلال مظاهرات حاشدة نظمها آلاف اليهود “الحريديم” في القدس المحتلة احتجاجا على مشروع قانون التجنيد الإلزامي.

وأغلقت الحشود الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة، فيما انتشرت قوات الشرطة بكثافة لتفريق المحتجين وسط تصاعد التوترات.

وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المشاركين بنحو 200 ألف شخص، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث الذي وقع أثناء صعود عدد من المحتجين إلى أسطح المباني والجسور لمتابعة التظاهرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية محتدمة حول الإعفاء التقليدي لطلاب “الحريديم” من الخدمة العسكرية، وهو ما أدى إلى انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وتصاعد الجدال المجتمعي مع اقتراب الانتخابات.