ضربة أمريكية بتوجيه من ترامب ضد قارب لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، صباح الخميس أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة، لما زعمت أنه قارب في المحيط الهادي يقلّ 4 “إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدّرات”، ممّا أدّى إلى مقتلهم.

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific. This vessel, like all the others, was known by our… pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

في منشور على منصة إكس قال الوزير إن العملية تمت “بتوجيه من الرئيس ترامب“.

وأوضحأن السفينة المستهدفة كانت معروفة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية بتورطها في عمليات تهريب مخدرات غير مشروعة، وكانت تسلك مسارًا معروفًا لشبكات التهريب في المنطقة، مضيفًا أن أربعة من عناصر “إرهابيي المخدرات” لقوا مصرعهم خلال العملية التي جرت في المياه الدولية، دون وقوع إصابات بين القوات الأميركية.

وأكد هيغسيث أن “نصف الكرة الغربي لم يعد ملاذًا آمنًا لإرهابيي المخدرات الذين يهددون المجتمع الأميركي”، مشددًا على أن وزارة الحرب ستواصل ملاحقتهم والقضاء عليهم أينما وجدوا.