عصام الطوخي.. أول طبيب مصري وعربي ينضم إلى مجلس إدارة مؤسسة طب العيون الدولية (فيديو)

في إنجاز دولي جديد يضاف إلى رصيد الأطباء العرب، أعلنت مؤسسة طب العيون العالمية عن اختيار الطبيب المصري عصام الطوخي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، عضوا بمجلس إدارتها اعتبارا من مطلع العام المقبل، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب المرموق.

وتعد مؤسسة طب العيون العالمية من أبرز الكيانات الدولية، وقال الطوخي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر إنها “أعلى هيئة أكاديمية تختص بكل ما يتعلق بطب وجراحة العيون، من تعليم طبي، وتدريب، وكل ما يتعلق بالأجهزة الطبية والعلاجات. وهي على علاقة بكل دول العالم وكل المؤسسات المهتمة بطب العيون، فهي من تضع لهم الأطر والسياسات”.

وأفاد الطبيب المصري أنه يشعر بالفخر لكونه أول ممثل لبلاده والمنطقة العربية بأكملها، مشيرا إلى أن هدفه هو “تحقيق أهداف المؤسسة في الدول العربية”، بما يتضمن إتاحة فرص التدريب، وتبادل الخبرات، وتوفير كل ما يتعلق بالأجهزة والعلاجات، وتبادل الزيارات بين الأطباء في الدول المختلفة.

وأوضح الطوخي أن من أبرز أهداف مؤسسة طب العيون تطوير التعليم الطبي في الدول منخفضة الموارد، ومن بينها مصر، وأضاف: “أهم مورد في القطاع الطبي هو الموارد البشرية، ومصر غنية بمواردها البشرية، بدليل أن دول العالم تتسابق على الأطباء المصريين” على حد تعبيره.

وقال الطوخي إنه يؤمن بأن التركيز على تطوير المورد البشري في مصر من خلال التعليم والتدريب سيحقق استفادة مؤثرة من وجوده كعضو في مجلس الإدارة. وبسؤاله عن مسألة هجرة الأطباء الشباب المصريين إلى الخارج، أفاد الطبيب بأن ذلك ناتج عن كفاءة الأطباء المصريين من خلال التدريب المكثف الذي يحصلون عليه.

وأضاف الطوخي: “نحن (في مصر) ودول الخليج ننتمي إلى نفس الأصول، مما يجعل تبادل الخبرات والكفاءات بيننا أمرا ميسورا”.