لبنان.. قوة إسرائيلية تقتحم مبنى بلدية وتقتل موظفا أثناء نومه (فيديو)

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، استشهاد المواطن إبراهيم سلامة، الموظف في بلدية بليدا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت عملية توغل فجر اليوم الخميس، داخل البلدة الواقعة في قضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية، فقد “توغلت قوة إسرائيلية معادية بعد منتصف الليلة الماضية لمسافة تتجاوز الألف متر داخل الأراضي اللبنانية، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية، واقتحمت مبنى بلدية بليدا حيث كان يبيت الموظف سلامة، الذي أطلق عليه الجنود النار فأردوه قتيلاً”.

وأشارت الوكالة إلى أن الأهالي سمعوا خلال التوغل أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمرت العملية حتى الرابعة فجراً قبل أن تنسحب القوة المعتدية، لتدخل بعدها وحدات من الجيش اللبناني وتقوم بنقل جثة الشهيد بمساعدة الدفاع المدني إلى المستشفى.

ان التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

أتقدّم بالتعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه.

كلّ التضامن مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) October 30, 2025

“اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة”

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات نفذت “نشاطاً لتدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في بليدا”، مدعياً أن إطلاق النار جاء “بعد رصد تهديد مباشر للمقاتلين”، زاعما أن المبنى الذي استُهدف “استُخدم مؤخراً لأغراض إرهابية تحت غطاء مدني”، وفق تعبيره.

وفي المقابل، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في تغريدة عبر منصة “إكس” التوغل الإسرائيلي واغتيال الموظف البلدي، معتبراً ذلك “اعتداءً صارخاً على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها”، ومتقدماً بالتعازي لعائلة الشهيد.

وأكد سلام أن حكومته “تتابع مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، لضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية”، مجدداً تضامنه مع سكان الجنوب الذين “يدفعون يومياً ثمن تمسكهم بأرضهم وحقهم في العيش بأمان وكرامة”.