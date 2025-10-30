“مياة قاتلة”.. عبوة تركها الاحتلال الإسرائيلي تحول حياة طفل من غزة إلى جحيم (فيديو)

دفع الطفل حمزة من مخيم جباليا في غزة ثمن جريمة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، بعد أن ترك جنود الاحتلال قبل انسحابهم من المدينة عبوة مياه مجهولة المفعول والمصدر. وعمد الطفل إلى شربها، لتتحول حياته بعدها إلى جحيم حقيقي.

تقول والدته إن العبوة تم تحليلها في مجمع الشفاء، وتبين أنها تحتوي على مادة حارقة للأمعاء والمريء، ما تسبب له بانسداد كامل في الأمعاء. ومنذ أربعة أشهر كاملة، يعاني حمزة من صعوبة شديدة في الأكل، حيث إن أي طعام يدخل جوفه يؤدي فورًا إلى استفراغه.

وتكشف والدته عن حقيقة صادمة، وهي أن الأطباء في مستشفى الرنتيسي اضطروا لإجراء فتحة في معدة ابنها وزراعة أنبوب يتم من خلاله تغذيته، بعد أن أصبح ذلك الحل الوحيد لإنقاذ حياته، بعدما فقد نحو 12 كيلوغراما من وزنه.

وتضيف والدة حمزة أنهم استصدروا له أمرًا بالعلاج خارج غزة، لكن لم يتم تفعيله، إذ لا تزال الإمكانيات الطبية المتوفرة في القطاع غير قادرة على تشخيص حالته بدقة، وخاصة مدى تضرر أمعائه، كما أنه من المستحيل علاجه عبر عملية نفخ المعدة أو توسعتها في الوقت الحالي.