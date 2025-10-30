الأخبار|أمريكا

نائب الرئيس الأمريكي يوضح موقف ترامب من إسرائيل في الشرق الأوسط

فانس أكد أن التوصل لاتفاق مع طهران هو الخيار الأفضل للجميع
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (رويترز)
Published On 30/10/2025

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي ديه فانس، إن إسرائيل لا تتحكم بالرئيس ترامب ولهذا السبب تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق بعض النجاحات في الشرق الأوسط، في إشارة منه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف فانس، خلال لقائه بآلاف الطلاب من جامعة ميسيسيبي ضمن جولة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية” أن الحديث عن خضوع الرئيس ترامب للإملاءات الإسرائيلية غير صحيح، “ما يقال بأن إسرائيل تتحكم أو تملي على رئيس الولايات المتحدة أفعاله غير صحيح”.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب لم يكن لينجح في إنجاز صفقة السلام في غزة، “إلا عبر استخدام نفوذه على إسرائيل”.

وأوضح ديه فانس أن إسرائيل حليف أساسي بالنسبة لواشنطن ولكن ذلك لا يعني أنهما على توافق دائم “إسرائيل أحيانا تكون لها مصالح متوافقة معنا وأحيانا لا تتماشى مع سياساتنا”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الفرنسية)

“بكلمة مني” ستستأنف إسرائيل الحرب

كان الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوح منتصف الشهر الحالي، بإمكانية السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العدوان على غزة، إذا رفضت حركة (حماس) الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة “سي إن إن”: “يمكن أن تعود القوات الإسرائيلية إلى الشوارع بمجرد أن أنطق بالكلمة”.

وأضاف: “ما يجري مع حماس سيتم تسويته بسرعة”، في إشارة إلى استمرار التوتر حول ملف الأسرى الأحياء والأموات.

المصدر: الجزيرة مباشر

