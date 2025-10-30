نائب الرئيس الأمريكي يوضح موقف ترامب من إسرائيل في الشرق الأوسط

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي ديه فانس، إن إسرائيل لا تتحكم بالرئيس ترامب ولهذا السبب تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق بعض النجاحات في الشرق الأوسط، في إشارة منه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

Vice President JD Vance Delivers Remarks at a Turning Point USA Tour Event https://t.co/iABTiWnP4k — Vice President JD Vance (@VP) October 29, 2025

وأضاف فانس، خلال لقائه بآلاف الطلاب من جامعة ميسيسيبي ضمن جولة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية” أن الحديث عن خضوع الرئيس ترامب للإملاءات الإسرائيلية غير صحيح، “ما يقال بأن إسرائيل تتحكم أو تملي على رئيس الولايات المتحدة أفعاله غير صحيح”.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب لم يكن لينجح في إنجاز صفقة السلام في غزة، “إلا عبر استخدام نفوذه على إسرائيل”.

وأوضح ديه فانس أن إسرائيل حليف أساسي بالنسبة لواشنطن ولكن ذلك لا يعني أنهما على توافق دائم “إسرائيل أحيانا تكون لها مصالح متوافقة معنا وأحيانا لا تتماشى مع سياساتنا”.

“بكلمة مني” ستستأنف إسرائيل الحرب

كان الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوح منتصف الشهر الحالي، بإمكانية السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف العدوان على غزة، إذا رفضت حركة (حماس) الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في اتصال هاتفي مع شبكة “سي إن إن”: “يمكن أن تعود القوات الإسرائيلية إلى الشوارع بمجرد أن أنطق بالكلمة”.

وأضاف: “ما يجري مع حماس سيتم تسويته بسرعة”، في إشارة إلى استمرار التوتر حول ملف الأسرى الأحياء والأموات.