وثق لحظاته الأخيرة.. “سيلفي” ينهي حياة مراهق هندي (فيديو)

محطط سكك حديد أوديشا الهندية (مواقع تواصل)
Published On 30/10/2025

لقي مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا حتفه بعد أن صدمه قطار أثناء محاولته تصوير فيديو على سكة حديد في مدينة بوري بولاية أوديشا الهندية يوم الثلاثاء.

المراهق كان زار برفقة والدته أحد المعابد وفي طريق عودته إلى المنزل، توقف بالقرب من سكة الحديد لتسجيل فيديو قصير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهرت لقطات فيديو من الحادثة كيف أسقطت رياح القطار الهاتف أرضا.وهرعت شرطة سكك حديد أوديشا إلى مكان الحادث، وانتشلت الجثة، وأرسلتها إلى المشرحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادثة تأتي بعد نحو شهرين من مأساة مماثلة في المدينة، حيث فقد أحد المدونين على يوتيوب حياته، بعد أن جرفته المياه أثناء تصويره لمقاطع فيديو عند شلال دودوما في أوديشا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المدون كان يوثق مقاطع فيديو للمواقع السياحية المحلية لقناته على يوتيوب باستخدام كاميرا طائرة بدون طيار.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية

