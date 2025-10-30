وثق لحظاته الأخيرة.. “سيلفي” ينهي حياة مراهق هندي (فيديو)

لقي مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا حتفه بعد أن صدمه قطار أثناء محاولته تصوير فيديو على سكة حديد في مدينة بوري بولاية أوديشا الهندية يوم الثلاثاء.

المراهق كان زار برفقة والدته أحد المعابد وفي طريق عودته إلى المنزل، توقف بالقرب من سكة الحديد لتسجيل فيديو قصير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

“السيلفي” الأخير كلّفه حياته.. مصرع مراهق هندي أثناء تصويره فيديو على سكة قطار #الجزيرة_مباشر #الهند pic.twitter.com/UngIbIIEo7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2025

أظهرت لقطات فيديو من الحادثة كيف أسقطت رياح القطار الهاتف أرضا.وهرعت شرطة سكك حديد أوديشا إلى مكان الحادث، وانتشلت الجثة، وأرسلتها إلى المشرحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادثة تأتي بعد نحو شهرين من مأساة مماثلة في المدينة، حيث فقد أحد المدونين على يوتيوب حياته، بعد أن جرفته المياه أثناء تصويره لمقاطع فيديو عند شلال دودوما في أوديشا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المدون كان يوثق مقاطع فيديو للمواقع السياحية المحلية لقناته على يوتيوب باستخدام كاميرا طائرة بدون طيار.