“12 من مقياس 10”.. ترامب يكشف ما دار في مناقشاته مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاءه مع نظيره الصيني شي جين بينغ كان مذهلا وتم خلاله اتخاذ الكثير من القرارات.

وعلى متن طائرته الرئاسية قال ترامب لوكالة رويتر إنه كان بإمكانه تقييم لقائه مع شي على “مقياس من 1 إلى 10 فإن الاجتماع مع شي كان 12”.

وبخصوص الرسوم الجمركية التي أثارت توترا تجاريا بين القوتين الاقتصاديتين قال ترامب إن “الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% ” من 57%.

وقال ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع الصين لتقليص الرسوم الجمركية، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا الأميركي.

وحول مادة الفانانتيل قال ترامب: “أعتقد أن الرئيس الصيني سيعمل بجد لوقف الوفيات الناتجة عن دخول هذه المواد إلى البلاد”، معلنا أنه سيخفض الرسوم الجمركية على مادة الفنتانيل من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة بشكل فوري.

وفي تطور لافت يزيل حالة التشنج والاحتقان أعلن ترامب أنه وشي اتفقا على زيارة متبادلة العام القادم “سأذهب إلى الصين في أبريل، وسيزورني هو هنا في وقت لاحق، سواء في فلوريدا أو بالم بيتش أو واشنطن العاصمة”.

صفقة المعادن النادرة

كما أشار ترامب إلى أنه تمت تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن النادرة مع الصين، وكانت هذه النقطة محل جدل بعد أن أعلنت الصين عن ضوابط تصدير شاملة للمعادن النادرة والتقنيات الخاصة بإنتاجها وقال ترامب، “تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع العناصر الأرضية النادرة، وهذا يهم العالم أجمع”، مشيراً إلى أن الاتفاق يسري لمدة عام وسيُعاد التفاوض عليه سنوياً.

ووفق القواعد الجديدة لوزارة التجارة الصينية، ينبغي على الشركات الأجنبية الحصول على موافقة السلطات الصينية على تصدير المعادن النادرة ولو بكميات محدودة، أو تصدير معادن تم استخراجها باستخدام التكنولوجيا الصينية.

وأشار ترامب إلى أنه لم يناقش مسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة “بلاكويل” من إنتاج شركة إنفيديا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتراجع ترامب عن تصريحات أدلى بها قبل يوم حول إمكانية مساعدة الشركة على تصدير نسخة مصغرة من منتج حالي رائد يعد عنصرا أساسيا في سباق الذكاء الاصطناعي.

الأزمة الأوكرانية

وأوضح ترامب أنه لم يناقش مع نظيره الصيني مسألة تايوان، “لم يتم التطرق إلى (قضية) تايوان أبدا”. ولكنه في المقابل قال إنه وشي سيعملان معا بشأن الحرب في أوكرانيا، “كانت محل اهتمام كبير. تحدثنا عنها مطولا، وسنعمل معا لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما”.

كان الرئيس الأمريكي صرح قبل نحو أسبوع عقب إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا، مستعينًا بما يمكن أن يكون وساطة من الرئيس الصيني شي جين بينغ حين يلتقيه في كوريا الجنوبية، لما له من “تأثير كبير” على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي، مهدت الطريق أمام احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات التجارية القائمة.