إعدامات واغتصاب ومجازر.. الأمم المتحدة تكشف عن “جرائم مروعة” للدعم السريع في الفاشر

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات “مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة” في كل الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وقعت في مدينة الفاشر غربي السودان وما حولها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والتعويض.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنها “تلقت روايات مروعة عن إعدامات ميدانية، ومجازر جماعية واغتصاب واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري”، وذلك أثناء وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول ذات النفوذ على أطراف الصراع في السودان إلى “التحرك بشكل عاجل لإنهاء العنف، ووقف تدفق الأسلحة التي تغذي الانتهاكات، وضمان الحماية الحقيقية للمدنيين”.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

وأضافت المفوضية في بيانها “تلقى مكتبنا شهادات ممن فروا من الفاشر مذعورين، ونجوا من رحلة شاقة إلى الطويلة، التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن الفاشر، على مسافة 3 أو 4 أيام مشيا، ومقاطع فيديو صادمة، وصور أخرى تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

وقدَّرت المفوضية عدد القتلى من المدنيين خلال هجوم قوات الدعم السريع على المدينة وطرق الخروج منها، وفي الأيام التي أعقبت الاستيلاء عليها، بأنه “قد يصل إلى مئات الأشخاص”.

وأوضحت المفوضية أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل مرضى وجرحى داخل المستشفى السعودي في الفاشر وفي مرافق مختلفة كانت تُستخدم مؤقتا مراكز طبية، وأشارت إلى أن هذه “أماكن يُفترض أن تكون آمنة لأي شخص يحتاج إلى مساعدة طبية”.

حالات اغتصاب جماعي

وذكرت المفوضية في بيانها أنها تلقت من منظمات شريكة تعمل في المجال الإنساني تقارير مفزعة عن “تعرُّض ما لا يقل عن 25 امرأة لاغتصاب جماعي عندما دخلت قوات الدعم السريع مركزا للنازحين قرب جامعة الفاشر”.

وأكد البيان أن العاملين في منظمات إنسانية شريكة وثَّقوا مقتل عمال إغاثة ومتطوعين محليين يدعمون المجتمعات الضعيفة في الفاشر، إذ قُتل ما لا يقل عن اثنين من عمال الإغاثة المحليين داخل الفاشر في 27 أكتوبر/تشرين الأول، كما احتجزت قوات الدعم السريع ثلاثة أطباء في الفاشر.

تنديد دولي

وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد بـ”وحشية” قوات الدعم السريع في السودان و”الاستهداف العرقي” للمدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان، الأربعاء، إن “استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يُظهر وحشية قوات الدعم السريع”.

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر قد اتهمت، الأربعاء، قوات الدعم السريع بارتكاب جريمة وصفتها بأنها “مروعة”، بعد أن قامت بتصفية جميع المصابين داخل المستشفى السعودي بجامعة الفاشر، على حد وصفها.

وأعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، وأكدت سيطرتها على إقليم دارفور كله، الذي يشكل ثلث مساحة السودان تقريبا.