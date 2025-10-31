استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني إثر إصابته بالرصاص الحي، مساء يوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت لقطات خاصة لقناة الجزيرة مباشر توافد عدد من أهالي المنطقة إلى مستشفى رام الله، قبل تشييع جثمانه بحضورالمئات في شوارع المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة الطفل يامن صامد حامد (15 عاما) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.