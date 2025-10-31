“الديمقراطيون مجانين”.. ترامب يدعو الجمهوريين لتفعيل “الخيار النووي” في مجلس الشيوخ

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير قواعد التصويت في مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومي، ووجه انتقادات حادة للديمقراطيين بسبب استمرار هذا الإغلاق.

وطالب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها الجمهوريين بتفعيل ما وصفه “بالخيار النووي”، وهو إلغاء قاعدة “التعطيل” عند التصويت في مجلس الشيوخ، التي تسمح للأقلية بتأخير أو عرقلة التشريعات من خلال تمديد النقاش.

وقال ترامب في منشوره مخاطبا الجمهوريين “تخلصوا من سياسة التعطيل. تخلصوا منها الآن”.

واضاف ترامب “إذا فعلنا ما يجب علينا فعله، فسوف ننهي على الفور هذا الإغلاق السخيف الذي يدمر البلاد”، مضيفًا أن الديمقراطيين سوف يلغون سياسة التعطيل إذا أتيحت لهم الفرصة.

هجوم حاد على الديمقراطيين

ومضى ترامب في منشوره قائلا “الديمقراطيون مجانين وفقدوا كل حس بالحكمة والواقع. إنهم يريدون سحب تريليونات الدولارات من نظامنا الصحي ومنحها لآخرين لا يستحقونها. أشخاص دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني، وكثير منهم من السجون ومصحات الأمراض العقلية”.

ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثلاثين، ولا توجد نهاية واضحة له في الأفق. كما أن مجلس الشيوخ لن يعود إلى الانعقاد حتى مساء الاثنين، ما يضعه على بعد أيام فقط من كسر حاجز الـ35 يوما لأطول إغلاق حكومي في التاريخ.

“التعطيل” قاعدة راسخة

وأوضح موقع بوليتيكو أن “التعطيل” قاعدة راسخة في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب الأمر عمليا 60 صوتا لإقرار معظم مشاريع القوانين، وهي القاعدة التي استند إليها الديمقراطيون لتعطيل تنفيذ الموازنة المقترحة حتى يتم تعديلها.

وذكر موقع بوليتيكو أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، استبعد سابقًا إلغاء أو إضعاف شرط الستين صوتًا، واصفًا إياه بأنه “حصن منيع ضد الكثير من الأمور السيئة حقا”.

وأوضحت شبكة سي إن إن في تقرير لها أن الكثير من الجمهوريين في مجلس الشيوخ يؤيدون الإبقاء على قاعدة التعطيل، مؤكدين أن عرقلة التشريع تفيد الجمهوريين أيضا، وسوف تضمن عدم قيام الديمقراطيين بتمرير التشريعات التي يفضلونها إذا حصلوا على الأغلبية في الانتخابات القادمة.