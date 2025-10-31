المنتخب المصري يكتب التاريخ في بطولة العالم لليد تحت 17 سنة

سطر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة لكرة اليد بقيادة مدربه عماد إبراهيم اسمه بأحرف من ذهب بعد تأهله لنهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

وفاز منتخب مصر مساء الخميس على منتخب إسبانيا بنتيجة 31 / 28 في مباراة ملحمية قدمها منتخب الفراعنة، ونجح في إحباط كل محاولات بطل أوروبا، والمرشح الاول للفوز بالبطولة في التأهل لنهائي المونديال الذي ينظم للمرة الأولى لهذه المرحلة العمرية.

وكان الشوط الأول للمباراة انتهى بالتعادل 12 / 12، قبل أن يفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، لينهي اللقاء لمصلحته بفارق 3 أهداف.

وحصد يوسف عمرو جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 6 أهداف.

بهذا الفوز التاريخي تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لمونديال الناشئين حيث يواجه نظيره الألماني، مساء السبت.