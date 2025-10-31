قطر: باكستان وأفغانستان تتفقان على استمرار وقف إطلاق النار

اتفقت دولة قطر وتركيا وأفغانستان وباكستان خلال اجتماعات عقدت في إسطنبول بين 25 و30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على استمرار وقف إطلاق النار الموقّع بين أفغانستان وباكستان في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، بوساطة قطرية وتركية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، الخميس، من المنتظر أن تبحث الأطراف المشاركة آليات تنفيذ إضافية للاتفاق خلال اجتماع رفيع المستوى يُعقد في إسطنبول في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقا للبيان، فقد اتفقت الدول الأربع كذلك على إنشاء آلية للرصد والتحقق، تهدف إلى ضمان الحفاظ على السلام وفرض عقوبات على أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أن أفغانستان وباكستان ستستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، وتوافقتا على استمرار وقف إطلاق النار حتى التاريخ المذكور.

وقالت الخارجية في بيان إن “جميع الأطراف توافقوا على استمرار وقف إطلاق النار. وسيتم درس تفاصيل تنفيذه خلال اجتماع عالي المستوى في إسطنبول في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025”.

وتهدف هذه المحادثات إلى تحقيق سلام دائم بين البلدين بعد مقتل عشرات الأشخاص على الحدود في واحدة من أعنف موجات التصعيد خلال السنوات الأخيرة.

وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أن الاجتماعات الأخيرة التي جرت في إسطنبول لم تسفر عن اتفاق شامل.

وفي الأسبوع الماضي، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي.

واندلعت الاشتباكات عقب شن باكستان غارات جوية مطلع الشهر الحالي على العاصمة الأفغانية كابل، لترد أفغانستان بهجمات استهدفت مواقع عسكرية باكستانية على امتداد الحدود المشتركة البالغ طولها 2600 كيلو متر.

وأفاد الجيش الباكستاني، الأحد الماضي، بمقتل 5 من جنوده و25 من مسلحي حركة طالبان الباكستانية في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان.