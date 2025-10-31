بعد الهدنة.. سكان الفالوجة يعيدون بناء مشاريعهم المدمرة بإمكانات محدودة للغاية (شاهد)

رغم الدمار والخراب الذي حل بقطاع غزة، إلا أن الحياة بدأت تعود تدريجيًا إلى منطقة الفالوجة -شمال غزة- بعد عودة بعض النازحين إليها.

وبدأ العائدون في ترميم المحال التجارية والمشاريع التي تعود إلى بعض العائلات الفلسطينية، وتجمع شباب استعدادًا لإصلاح محلهم، بإمكانات محدودة للغاية.

وفي منطقة بئر النجعة، قال أحد الشباب: “كان لدينا محال في الجهة المقبلة، تعمل في مجالات البناء والتكاتك والتوزيع. جمعنا كل ما نملك وبدأنا من جديد لخدمة الناس وتقديم الطعام”.

وأشار إلى أن منطقتهم تدمرت بشكل كامل، ولم يتبق منها شيء إلا القليل، لكنهم أعادوا الترميم بالأدوات والمعدات البسيطة المتوفرة، كألواح الصفيح والبلاستك والأسلاك.

ولفت إلى أن العائلات بالشمال ما زالت مضطرة إلى المشي لمسافات طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب، وكذلك الطعام، ما دفعهم إلى البدء بإعادة الحياة لمنطقتهم للتيسير على الأهالي.

وطالب الأهالي الهلال الأحمر والجمعيات المعنية للقدوم إلى الشمال وحل أزمة المياه والمدارس والكهرباء وكذلك مياه الصرف والبنية التحتية.