ترامب: سنُجري تجارب نووية قريبا (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستستأنف تجاربها النووية إذا أقدمت دول أخرى على ذلك، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في إجراء اختبارات جديدة للأسلحة النووية بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة عقود.

وأوضح ترامب للصحفيين، وهو يستعد للصعود إلى الطائرة الرئاسية “إير فورس وان” متوجها إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، أن واشنطن ستُجري “بعض الاختبارات” قريبا، مضيفا “الدول الأخرى تقوم بذلك، وإذا كانوا سيفعلون ذلك فسنفعلها نحن أيضا”، دون أن يحدد ما إذا كانت التجارب ستشمل تفجيرات نووية تحت الأرض كما كان الحال في الحرب الباردة.

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عبر منصته (تروث سوشيال) أنه أمر الجيش الأمريكي باستئناف برنامج اختبار الأسلحة النووية “فورا”، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة تحذير إلى روسيا والصين في ظل تصاعد التوترات الدولية.

وفي سياق آخر، نفى ترامب التقارير التي تحدثت عن دراسة بلاده شن ضربات عسكرية على فنزويلا، مؤكدا أنه “لا يفكر في استهدافها” رغم تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي خلال الأشهر الماضية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التحركات العسكرية هناك تهدف إلى “مكافحة تهريب المخدرات”، نافيا أن تكون جزءا من خطط لعمل عسكري مباشر ضد حكومة كاراكاس.